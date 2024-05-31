Анчелотти прокомментировал уход Крооса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру по окончании сезона.

«Он посчитал, что время пришло. Я уважаю его решение. Думаю, что это может повлиять на игру «Реала», мы теряем очень важного игрока.

У нас есть идеи, как его заменить, используя Тчуамени, Камавингу, Вальверде... Возможно, нам придется играть в несколько другой футбол, но не менее успешно», – сказал Анчелотти.