Анчелотти прокомментировал уход Крооса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру по окончании сезона.
«Он посчитал, что время пришло. Я уважаю его решение. Думаю, что это может повлиять на игру «Реала», мы теряем очень важного игрока.
У нас есть идеи, как его заменить, используя Тчуамени, Камавингу, Вальверде... Возможно, нам придется играть в несколько другой футбол, но не менее успешно», – сказал Анчелотти.
- 34-летний Кроос выступает за мадридский клуб с 2014 года.
- Финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» станет последним матчем полузащитника за испанскую команду.
- После этого Кроос сыграет на Евро-2024 за сборную Германии.
Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X