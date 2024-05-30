Мостовой удивился уходу Слишковича из «Спартака»

Александр Мостовой признался, что не ожидал прекращения сотрудничества между «Спартаком» и Владимиром Слишковичем.
«До того, как не убрали Абаскаля, про Слишковича никто не знал. Так в футболе и других видах спорта часто бывает.
Потом наконец-то убрали Абаскаля, дошло, и Слишкович из восьми матчей, по-моему, проиграл только один.
Конечно, ничего сверхъестественного он не сделал, потому что играют футболисты. Но я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел.
Может, что-то личное, может, не захотел, может, сам устал. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным где-то. Такое тоже вероятно», – сказал Мостовой.
- Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
- Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
- Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»