Мостовой удивился уходу Слишковича из «Спартака»

Александр Мостовой признался, что не ожидал прекращения сотрудничества между «Спартаком» и Владимиром Слишковичем.

«До того, как не убрали Абаскаля, про Слишковича никто не знал. Так в футболе и других видах спорта часто бывает.

Потом наконец-то убрали Абаскаля, дошло, и Слишкович из восьми матчей, по-моему, проиграл только один.

Конечно, ничего сверхъестественного он не сделал, потому что играют футболисты. Но я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел.

Может, что-то личное, может, не захотел, может, сам устал. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным где-то. Такое тоже вероятно», – сказал Мостовой.