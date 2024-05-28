Только один клуб РПЛ обратился в ЭСК РФС по итогам 30-го тура

В службе коммуникаций РФС сообщили, были ли обращения от клубов в экспертно-судейскую комиссию после 30-го тура.

В ЭСК пожаловался только ЦСКА по итогам выигранного матча с «Уралом».

«ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть решение главного арбитра матча с «Уралом» не удалять защитника екатеринбуржцев Итало на 44‑й минуте встречи за лишение явной возможности забить гол», – уточнили в РФС.