Орлов прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

Комментатор Геннадий Орлов оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

«Расстроил меня Максименко в игре с «Оренбургом». Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод.

Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите», – сказал Орлов.