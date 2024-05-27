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    • Орлов прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

    Орлов прокомментировал грязный поступок спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил поступок вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    • Голкипер ударил соперника кулаком в пах.

    «Расстроил меня Максименко в игре с «Оренбургом». Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод.

    Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии (11)
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    anatolich72
    1716806352
    Алипу это втолкуй, его судьи прощают.
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    alp
    1716806573
    дисквалифицировать этого гада надо на пару игр..
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    SLADE2019
    1716807005
    Хорошо рассуждать, сидя на диване, чай попивая (или что покрепче). А вот, когда получишь ногой по башке, в первые секунды, вряд ли правила хорошего тона в ту же голову лезут. Автоматически летит ответка. Я писал уже, оренбургскому просто не повезло, что пах его так удобно для удара находился. С другой стороны, пусть дисциплинарный комитет рассмотрит этот инцидент и расставит все по местам.
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    mahan
    1716807384
    Максименко тут не прав. Никто не спорит. Но за своими лучше смотрите и критикуйте, у ваших больше подобных моментов.
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    Suvorov71
    1716809014
    Ну Флюгер, а как без него, пердит старые, болезнь, а мож хочет в честь покупки очередного шемьпиньонство премию от промкваса получить, потому и пердёшь издает
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    andrei-sarap-yandex
    1716809141
    ГУБАМИ лучше бы схватил
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    NewLife
    1716809356
    Поступок грязный, но честный. Должен был еще по морде добавить. Многие аутсайдеры намерено играют грубо против Спартака, не имея других возможностей разорвать комбинационную игру. Судьи это не очень замечают, так как это часть админ ресурса.
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