Личка ответил, как планирует справляться с переживаниями от упущенного чемпионства

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как будет отдыхать после сезона.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства «Динамо» нужно было не проиграть.

Личка признан лучшим тренером сезона РПЛ.

«С переживаниями от результата матча с «Краснодаром» очень быстро поможет справиться поездка домой. Я увижу своих детей, буду вместе с ними. Надо принимать такой результат, это футбол. Такое у всех может быть, потому что есть только один победитель.

В этом году это шестой раз подряд «Зенит». Надо быть мотивированным, повторить этот успех и стараться обогнать «Зенит» или любую другую команду в следующем году», – сказал Личка.