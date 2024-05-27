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    • Личка ответил, как планирует справляться с переживаниями от упущенного чемпионства

    Личка ответил, как планирует справляться с переживаниями от упущенного чемпионства

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как будет отдыхать после сезона.

    • В 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).
    • Для чемпионства «Динамо» нужно было не проиграть.
    • Личка признан лучшим тренером сезона РПЛ.

    «С переживаниями от результата матча с «Краснодаром» очень быстро поможет справиться поездка домой. Я увижу своих детей, буду вместе с ними. Надо принимать такой результат, это футбол. Такое у всех может быть, потому что есть только один победитель.

    В этом году это шестой раз подряд «Зенит». Надо быть мотивированным, повторить этот успех и стараться обогнать «Зенит» или любую другую команду в следующем году», – сказал Личка.

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    Источник: «Чемпионат»

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