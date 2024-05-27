Реакция Лички на признание лучшим тренером сезона РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал вручение ему награды как лучшему в сезоне РПЛ.

«Большой вклад Кости Тюкавина, он забил 15 голов и сделал десять передач, помогал команде на поле, старался в защите. Команда тоже ему помогла. Это большая награда, которую я хотел бы подарить вместе с игроками клубу и болельщикам. Это команда «Динамо» сделала тренера лучшим», – сказал чех.