Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Реакция Лички на признание лучшим тренером сезона РПЛ

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал вручение ему награды как лучшему в сезоне РПЛ.

    «Большой вклад Кости Тюкавина, он забил 15 голов и сделал десять передач, помогал команде на поле, старался в защите. Команда тоже ему помогла. Это большая награда, которую я хотел бы подарить вместе с игроками клубу и болельщикам. Это команда «Динамо» сделала тренера лучшим», – сказал чех.

    • «Динамо» заполучило бронзу.
    • До последнего тура команда претендовала на чемпионство.
    • Контракт с Личкой, действовавший до конца сезона, продлен.

    Новости по теме
    Личка пригласил Ройса в «Динамо»
    Личка ответил, как планирует справляться с переживаниями от упущенного чемпионства
    Назван лучший тренер сезона РПЛ 14
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    shahor
    1716797527
    Лучшим тренером минувшего первенства является Ивич.Спокойно привёл бы краснодарцев к золотым медалям.Но произошёл заскок у Галицкого.Результат нам известен...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+