Асхабадзе: «Факел» забрал титул народной команды у «Спартака»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе доволен поддержкой команды.
– «Факел» – одна из немногих команд, где нет ярких звезд, где все бьются друг за друга. Это тоже, наверное, такой мужицкий характер сказался в итоге?
– На сегодняшний день это характер народной команды.
– То есть «Факел» по праву забирает этот титул у «Спартака»?
– На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно.
- Асхабадзе ранее занимал аналогичный пост в «Спартаке».
- «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
- «Спартак» финишировал в таблице 5-м.