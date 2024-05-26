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    • Асхабадзе: «Факел» забрал титул народной команды у «Спартака»

    Асхабадзе: «Факел» забрал титул народной команды у «Спартака»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе доволен поддержкой команды.

    – «Факел» – одна из немногих команд, где нет ярких звезд, где все бьются друг за друга. Это тоже, наверное, такой мужицкий характер сказался в итоге?

    – На сегодняшний день это характер народной команды.

    – То есть «Факел» по праву забирает этот титул у «Спартака»?

    – На сегодняшний день, учитывая все факторы и реалии, которые нас окружают, могу ответить утвердительно.

    • Асхабадзе ранее занимал аналогичный пост в «Спартаке».
    • «Факел» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
    • «Спартак» финишировал в таблице 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии (15)
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    ...уефан
    1716727475
    ...и хрястнул лбом о бетонную стену, в доказательство своих слов...
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    Таврида
    1716727796
    Хой да, народный герой, а Факел так себе, придаток к Сектору газу...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716728255
    Народная команда в рамках своего региона - да, но не в масштабах всей страны.
    Ответить
    rash1959
    1716728332
    Дааа, и чего это они там пьют-кушают? Наверно ещё и курят взатяжку?
    Ответить
    СпорЦмен
    1716728371
    Главное что срамтак оставил за собой звание сектанской петушиной клоаки!
    Ответить
    партизан84
    1716728484
    «Факел» забрал Асхабадзе у «Спартака» и очки в этом сезоне
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    Suvorov71
    1716728720
    Все хотят быть народными, но увы, в нашем регионе Арсенал народная, но когда встречаешься на стадионе, многие кроме Арсенала болеют за другие команды, так-как раньше в Туле играла команда во второй лиги и многие болели за команды которые играли в вышке. больше всего болело за Спартак, ЦСКА, Динамо, Торпедо, это из рассказа моего деда и его знакомых с которыми приходилось встречаться на стадионе
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    1716728870
    Каждый год кто-то заявляет, что у них теперь статус "народной команды". Собака лает, караван идёт.
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    ...уефан
    1716729511
    ...что может назваться "Вселенной", кроме самой Вселенной?!...
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    шахта Заполярная
    1716729689
    Асхабадзе, ты бы хоть закусывал.
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