Личка высказался о матче «Краснодар» – «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий перед матчем 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, в которой мы сейчас.

У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с брестским «Динамо». Сейчас похожие чувства. Уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо», – сказал Личка.