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    Личка высказался о матче «Краснодар» – «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий перед матчем 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Важный день. Ты делаешь шаги в футболе именно для того, чтобы у тебя был шанс оказаться в ситуации, в которой мы сейчас.

    У меня уже был финал Суперкубка и чемпионство с брестским «Динамо». Сейчас похожие чувства. Уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и все у нас будет хорошо», – сказал Личка.

    • Игра начнется в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Обе команды претендуют на чемпионство.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Алим Терек
    1716636807
    Быки вас забодают не по детски)))
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