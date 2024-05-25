В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Рубин» в Казани сыграет с «Сочи». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

«Рубин»

Казанцы уже точно не вылетают из РПЛ – подопечные Рашида Рахимова идут на восьмом месте в турнирной таблице с 41 баллом. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 12 очков, а вот отставание от седьмого места – только два балла.

«Рубин» в ходе РПЛ выиграл 11 встреч, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 37 мячей.

Южане под руководством Роберта Морено показывают симпатичный футбол, что, впрочем, не уберегло команду от вылета из РПЛ. «Сочи» занимает последнее, 16 место, имеет в своем активе 23 балла. Команда выиграла пять матчей, восемь раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, забила 36 и пропустила 47 голов.

Прогноз на матч «Рубин» – «Сочи»

Казанцы выиграли две из трех предыдущих очных встреч, еще в одном матче победили южане. Впрочем, у обеих команд нет серьезной турнирной мотивации. Предположим, что поединок закончится ничьей или победой «Рубина» (1.40).