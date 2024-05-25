Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    ЦСКА – «Урал»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая

    В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Урал». Матч пройдет в Москве, начало – в 16:30 (мск).

    ЦСКА

    Команда Владимира Федорова набрала 45 очков и занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА добыл 11 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 54:40.

    «Урал»

    «Урал» набрал 30 очков и находится на 11-м месте в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 7 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 30:44.

    Отрыв команды от зоны переходных матчей – 1 очко, от зоны вылета – 4.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 22.07.23 «Урал» – ЦСКА – 2:1;
    • 15.04.23 «Урал» – ЦСКА – 1:2;
    • 16.07.22 ЦСКА – «Урал» – 2:0;
    • 03.04.22 ЦСКА – «Урал» – 2:2;
    • 17.10.21 «Урал» – ЦСКА – 0:1.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Урал»

    ЦСКА точно не поднимется выше 6-го места, «Урал» точно не вылетит из РПЛ напрямую. Однако перспектива попасть в зону переходных матчей перед командой Гончаренко еще маячит, и очки гостям нужны больше. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.75.

    Новости по теме
    ЦСКА – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
    ЦСКА объявил об уходе Набабкина 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+