В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Урал». Матч пройдет в Москве, начало – в 16:30 (мск).

ЦСКА

Команда Владимира Федорова набрала 45 очков и занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА добыл 11 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 54:40.

«Урал»

«Урал» набрал 30 очков и находится на 11-м месте в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 7 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 30:44.

Отрыв команды от зоны переходных матчей – 1 очко, от зоны вылета – 4.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

22.07.23 «Урал» – ЦСКА – 2:1;

15.04.23 «Урал» – ЦСКА – 1:2;

16.07.22 ЦСКА – «Урал» – 2:0;

03.04.22 ЦСКА – «Урал» – 2:2;

17.10.21 «Урал» – ЦСКА – 0:1.

Прогноз на матч ЦСКА – «Урал»

ЦСКА точно не поднимется выше 6-го места, «Урал» точно не вылетит из РПЛ напрямую. Однако перспектива попасть в зону переходных матчей перед командой Гончаренко еще маячит, и очки гостям нужны больше. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.75.