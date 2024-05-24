Хомуха назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха определил сильнейшего тренера в сезоне РПЛ.

– Разделяете мнение, что Личка – лучший тренер РПЛ, даже «Динамо» не выиграет золото?

– Судя по тому, какой скачок сделала команда, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что результат – это ключевой фактор в таком вопросе. Но тот скачок, который произошел в «Динамо» – это заслуга тренерского штаба. Хотя у москвичей были проблемы, не без этого. Но они у всех на определенных этапах имелись.

Но ментально Личка поменял «Динамо». Оно стало выглядеть более эффективно. Последний домашний матч команда проводила фактически при полном стадионе. Это говорит о том, что болельщики довольны тем, как развиваются события.