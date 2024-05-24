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    Хомуха назвал лучшего тренера сезона РПЛ

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха определил сильнейшего тренера в сезоне РПЛ.

    – Разделяете мнение, что Личка – лучший тренер РПЛ, даже «Динамо» не выиграет золото?

    – Судя по тому, какой скачок сделала команда, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что результат – это ключевой фактор в таком вопросе. Но тот скачок, который произошел в «Динамо» – это заслуга тренерского штаба. Хотя у москвичей были проблемы, не без этого. Но они у всех на определенных этапах имелись.

    Но ментально Личка поменял «Динамо». Оно стало выглядеть более эффективно. Последний домашний матч команда проводила фактически при полном стадионе. Это говорит о том, что болельщики довольны тем, как развиваются события.

    • «Динамо» претендует на титул.
    • Для этого в 30-м туре нужно не проиграть «Краснодару».
    • Матч в Краснодаре начнется завтра, 25 мая, в 16:30 мск.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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