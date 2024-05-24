Колосков поставил оценку Личке за сезон в «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил дебютный сезон главного тренера Марцела Лички в «Динамо».
«Дебютный сезон в «Динамо» Личка отработал на «пятерку». Уже можно констатировать, что с тренером бело-голубые угадали. Если получится выиграть чемпионство, то Марцела однозначно можно будет назвать лучшим тренером сезона в РПЛ.
Матч в Краснодаре будет очень сложным. В первую очередь – с психологической точки зрения, так как «Динамо» устраивает и ничья, а «Краснодару» терять нечего – понесутся на всех парах за победой», – сказал Колосков.
- «Динамо» претендует на титул.
- Для этого в 30-м туре нужно не проиграть «Краснодару».
- Матч в Краснодаре начнется завтра, 25 мая, в 16:30 мск.