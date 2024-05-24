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    Подробности зимнего отказа «Спартака» от Лунева

    «Спартак» зимой допускал трансфер вратаря «Карабаха» Андрея Лунева. Об этом рассказал бывший агент игрока Антон Смирнов.

    «Был вариант со «Спартаком», который обсуждался. Он очень быстро возник и очень быстро отпал. Сначала донесли информацию до Олега Малышева. Сразу говорю, это делал не я, это делал мой партнер. Малышев очень заинтересовался. Сказал: «А что, можем Лунева подписать? Действительно?»

    Надо отдать должное Максименко, который провел весеннюю часть очень уверенно. Но на тот момент позиция была сомнительная. И глобально я считаю, что у «Спартака» есть проблема с вратарской позицией.

    Это было в течение зимнего трансферного окна, даже до его начала, при подготовке к этому окну, грубо говоря. На тот момент не было этой хорошей весенней серии у Максименко, а мы знаем, что в «Спартаке» чехарда с вратарской позицией, ошибки регулярные. И на сборах в очередной раз, по-моему, Максименко ошибся в каких-то играх. Наверное, это все и стриггерило. Потому что у команды, которая ставит высокие задачи, явно должны быть вратари сильнее. Я ничего не имею против Максименко и Селихова, но Селихов весь травмированный постоянно, а Максименко ошибался регулярно, хотя ему шансов предоставлялось огромное количество.

    Малышев заинтересовался Луневым. Но уже к тому моменту был Томаш Амарал как спортивный директор. И он сказал, что мы это обсудим внутри и вернемся. Он обсудил это внутри. Амарал сказал, что с точки зрения класса игрового к вратарю нет претензий, он вообще топ, устраивает. Но с точки зрения возраста – нет, потому что им бы хотелось иметь более молодых игроков, которые могли бы быть еще активом, которых потенциально можно было бы продать.

    У меня в целом по «Спартаку» никаких претензий нет. Это нормальная позиция. Хотя на мой взгляд, на год-полтора можно было спокойно подписать Лунева для реализации высоких задач. Я очень хотел, чтобы он был в «Спартаке». Не в «Динамо», не где-то еще, а в «Спартаке». Мне очень нравился этот вариант. Но получили отбой и закрыли эту тему, никаких претензий к «Спартаку» нет», – сказал Смирнов на ютуб-канале «РБ Спорт».

    • Ранее ообщалось о возможном переходе голкипера в «Динамо».
    • Лунев прекратил сотрудничество с агентом Антоном Смирновым.
    • В составе «Карабаха» он пропустил 40 голов в 32 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Каратель
    1716565074
    Накуй ты нужен вместе со свои луневым,его даже помойники выбросил
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