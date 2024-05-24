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    • Медина: «Фанаты ЦСКА сначала посылают меня нахрен, а после подходят и просят фото»

    Медина: «Фанаты ЦСКА сначала посылают меня нахрен, а после подходят и просят фото»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях с фанатами ЦСКА.

    • «Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

    – Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?

    – Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что понимаю их злость. Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них: «Пошeл нахрен». Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото – это нормально, ха-ха.

    Марио Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА осенью. Ты же, когда забил ЦСКА, был весьма спокоен. Почему?

    – Уважаю ЦСКА и уважаю фанатов, стараюсь сохранять хорошие отношения со всеми. Я всегда стараюсь быть спокойным. Не знаю, зачем Марио так отпраздновал. Возможно, у него были на это причины.

    • Хесус провел за «Спартак» 33 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
    • У 27-летнего игрока 9 матчей за сборную Парагвая.

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    Источник: «Чемпионат»

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