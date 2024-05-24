Медина: «Фанаты ЦСКА сначала посылают меня нахрен, а после подходят и просят фото»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях с фанатами ЦСКА.

«Спартак» купил парагвайца год назад у ЦСКА за 6 миллионов евро.

– Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?

– Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что понимаю их злость. Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них: «Пошeл нахрен». Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото – это нормально, ха-ха.

– Марио Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА осенью. Ты же, когда забил ЦСКА, был весьма спокоен. Почему?

– Уважаю ЦСКА и уважаю фанатов, стараюсь сохранять хорошие отношения со всеми. Я всегда стараюсь быть спокойным. Не знаю, зачем Марио так отпраздновал. Возможно, у него были на это причины.