Семин назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил сильнейшего игрока сезона РПЛ.

«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени – из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет.

Лучший тренер? Тренер, который выиграет чемпионат России, и будет лучшим по итогам сезона», – сказал Семин.