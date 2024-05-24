Семин назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил сильнейшего игрока сезона РПЛ.
«Всегда лучший игрок чемпионата России в большей степени – из команды-чемпиона. Но в данной ситуации это Константин Тюкавин. Мне его игра нравится, а рядом с ним, как мне кажется, особенно никого и нет.
Лучший тренер? Тренер, который выиграет чемпионат России, и будет лучшим по итогам сезона», – сказал Семин.
- Тюкавин – 2-й бомбардир сезона РПЛ (15 голов).
- Константин – воспитанник «Динамо».
- Завтра, 25 мая, москвичи могут впервые с 1976 года оформить чемпионство.