В «Байере» знают следующий клуб Хаби Алонсо

В «Байере» ожидают, что их главный тренер Хаби Алонсо однажды возглавит «Реал» – вероятно, в 2025 году, сообщает Relevo.

В «Мадриде» считают специалиста идеальным тренером для развития молодой команды и заинтересованы в его приглашении в будущем.

Отмечается, что в «Реале» не ожидали, что этот сезон будет настолько успешным. Если в следующем сезоне команда под руководством Карло Анчелотти продолжит добиваться таких результатов, то вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2026 года.