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    В «Байере» знают следующий клуб Хаби Алонсо

    В «Байере» ожидают, что их главный тренер Хаби Алонсо однажды возглавит «Реал» – вероятно, в 2025 году, сообщает Relevo.

    В «Мадриде» считают специалиста идеальным тренером для развития молодой команды и заинтересованы в его приглашении в будущем.

    Отмечается, что в «Реале» не ожидали, что этот сезон будет настолько успешным. Если в следующем сезоне команда под руководством Карло Анчелотти продолжит добиваться таких результатов, то вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2026 года.

    • «Реал» в этом сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. 1 июня команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.
    • «Байер» под руководством Алонсо впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в Бундеслиге.

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    Источник: Relevo

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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1716529215
    Реал выиграл СуперКубок прошлого сезона . А не этого . Суперкубок этого сезона будет разыгрываться зимой . Как обычно в СА.
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    САНЁК17
    1716529223
    Это точно
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    Таврида
    1716529948
    "вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера" Ага, мы посмотрим как у нас дела пойдут, а ты пока подожди за дверью. Да и как игрок Алонсо лучшую часть карьеры провел в Ливерпуле, так что потом Реал будет искать тренера "с улицы", а Хаби вполне реально может возглавить мерсисайдцев.
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