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    • Колосков прокомментировал слова Халка о проблемах с российскими игроками

    Колосков прокомментировал слова Халка о проблемах с российскими игроками

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал понятным возникшее у российских игроков «Зенита» недовольство зарплатой Халка и Акселя Витселя, когда бразилец с бельгийцем пришли в петербургский клуб в 2012 году.

    «Халк рассказывает то, что было. Это действительно несправедливо, когда приходит игрок со стороны и начинает получать в разы больше, чем играющие в клубе российские футболисты.

    Да, он хороший игрок, но понятно, что у россиян если не обида, то недоумение в этом отношении точно возникало. Когда они, условно говоря, получали рубль, а Халк – тысячу. Но это вполне естественный процесс, и не надо на это обижаться. Халк же не поливает какой-то грязью клуб, а говорит то, что было на самом деле», – сказал Колосков.

    Халк сказал ранее в интервью: «Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше. Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали».

    • Бразилец отметил, что после того, как из «Зенита» убрали несколько россиян, а ему продлили контракт, атмосфера в клубе стала чудесной.
    • Халк и Витсель выступали за «Зенит» с 2012 по 2016 годы.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 07:55
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1716527608
    Это нормальное поведение ребят , по крайней мере их понять можно и Колосков всё чётко объясняет. Не пойму только , для чего это спустя 12 лет вытаскивается ? Руководство Газпромом так решило изменить вектор развития, что тут скажешь , это их выбор. Сейчас получили Зенит (Сан-Пауло) это так же их выбор.
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