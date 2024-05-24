Колосков прокомментировал слова Халка о проблемах с российскими игроками

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал понятным возникшее у российских игроков «Зенита» недовольство зарплатой Халка и Акселя Витселя, когда бразилец с бельгийцем пришли в петербургский клуб в 2012 году.

«Халк рассказывает то, что было. Это действительно несправедливо, когда приходит игрок со стороны и начинает получать в разы больше, чем играющие в клубе российские футболисты.

Да, он хороший игрок, но понятно, что у россиян если не обида, то недоумение в этом отношении точно возникало. Когда они, условно говоря, получали рубль, а Халк – тысячу. Но это вполне естественный процесс, и не надо на это обижаться. Халк же не поливает какой-то грязью клуб, а говорит то, что было на самом деле», – сказал Колосков.

Халк сказал ранее в интервью: «Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше. Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще нас бойкотировали».