В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Наср». Матч пройдет в Эр-Рияде, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Рияд»

Команда Одаира Элмана набрала 31 очко и находится на 14-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Рияд» добыл 7 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 29:54.

Отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» досрочно завоевал звание вице-чемпиона страны и на данный момент имеет в активе 78 очков. Подопечные Луиша Каштру добыли 25 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 94:38.

Очные встречи

В первом круге «Аль-Наср» разгромил «Аль-Рияд» – 4:1. До этого сезона команды последний раз встречались почти 20 лет назад.

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»

Для гостей эта игра значения не имеет, а вот хозяевам нужны очки для сохранения прописки в Премьер-лиге. Не факт, что «Аль-Рияд» зацепит хотя бы ничью, но точно не проиграет крупно. Прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 2.10.