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    Алонсо объяснил поражение «Байера»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги финала Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

    «Когда мы получали небольшое преимущество, «Аталанта» успешно возвращала его себе. Мы были к этому готовы, однако после гола – и даже до него – соперник нас переигрывал.

    Таков футбол, такое бывает. Нам нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие.

    Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось.

    Мы показали не лучший уровень – все, я в том числе. Это послужит нам уроком.

    Сегодня «Аталанта» была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини», – сказал Алонсо.

    • «Байер» потерпел первое поражение в сезоне.
    • В субботу, 25 мая, леверкузенцы сыграют с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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