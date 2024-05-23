Алонсо объяснил поражение «Байера»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги финала Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«Когда мы получали небольшое преимущество, «Аталанта» успешно возвращала его себе. Мы были к этому готовы, однако после гола – и даже до него – соперник нас переигрывал.

Таков футбол, такое бывает. Нам нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие.

Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось.

Мы показали не лучший уровень – все, я в том числе. Это послужит нам уроком.

Сегодня «Аталанта» была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини», – сказал Алонсо.