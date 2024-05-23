Черчесов прокомментировал возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности перехода вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.
Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию.
Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать. Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» – топ-клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но всe индивидуально.
Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», – сказал Черчесов.
- 25-летний Сафонов в нынешнем сезоне провeл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей/ 10 встреч он сыграл на ноль.
- Ориентировочная стоимость вратаря, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.