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    • Черчесов прокомментировал возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

    Черчесов прокомментировал возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности перехода вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

    Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию.

    Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать. Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» – топ-клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но всe индивидуально.

    Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», – сказал Черчесов.

    • 25-летний Сафонов в нынешнем сезоне провeл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей/ 10 встреч он сыграл на ноль.
    • Ориентировочная стоимость вратаря, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии (1)
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    ВетеR
    1716448985
    как то уже и позабылось, что Черчесов был вратарь )
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