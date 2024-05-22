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    Генич поспорил со Слуцким на iPhone насчет чемпиона РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о чемпионской развязке в РПЛ.

    Он рассказал, что если «Зенит» не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, то Леонид Слуцкий проспорит ему последнюю модель iPhone.

    – Всe-таки кто чемпион, Костя?

    – У меня шкурный интерес. Потому что у меня спор с Леонидом Викторовичем. Перед сезоном он сказал, что чемпионом будет «Зенит». Я сказал, что любая другая команда.

    Потому что я понимал: ушeл Малком, ушeл Кузяев. Будет перезагрузка, они будут много терять очков. Но я, честно говоря, думал, что более стабильно остальные будут.

    Я не рассчитывал, что это будет «Динамо», но мы поспорили на последнюю модель iPhone. Поэтому тут на кону стоит немалая сумма денег, надо признать.

    Но что-то мне подсказывает, что если уж настолько шальной и драматичный чемпионат, то он тоже закончится слезами и драмой.

    Вряд ли будут плакать в Петербурге, потому что после пяти кряду скажут: ну не смогли, надо переключиться на Кубок. Зато могут взять трофей в «Лужниках».

    Мне кажется, «Динамо» проиграет. Не знаю почему, но вот что-то мне подсказывает, что вот как-то так всe сложится. Вот это проклятие надо не на 48, а на 50 лет хорошо как-то перенести. Это, конечно, ужас.

    Ну, хочу ошибиться в прогнозе. Я сейчас очень часто это делаю. Но если бы я был Георгий Черданцев, можно было бы говорить более убедительно. Но вот что-то мне подсказывает, что действительно какая-то драма будет сумасшедшая для команды, которой можно не проиграть.

    А может быть, конечно, всe сложится. Они там, не знаю, три в первом тайме воткнут, под аплодисменты уйдут в перерыв.

    • Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в субботу в 16:30 мск.
    • «Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» дома сыграет с «Динамо».
    • Динамовцам достаточно не уступить, чтобы стать чемпионами впервые с 1976 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (8)
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    алдан2014
    1716383044
    Для Динамо нехорошо,что Тюкавин травмировался,много он в команде значит. Сложно заменить. Удачи Динамики
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    ...уефан
    1716383159
    ...один поедет в лагеря на жёлтой реке, другого в мордовские лагеря, будете по айфонам созваниваться...
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    Чермындыр
    1716384087
    Краснодар обыграет Динамо, и бом.жики будут радостно праздновать очередное чемпионство
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    СпорЦмен
    1716384270
    Лунофил поставил бы хоть раз свою жопу на кон. Желание играть пропало бы навсегда. Помню 2 ВДВешника нажрались и поспорили, кто кого отпи*з*ит тот того и от*бет. Это вам не рен тв с тарзаном, там за жопу свою долго дрались. :))) Ну конечно, если бы один был из них мясной, сразу бы штаны снял. :))))
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    Spartak_forv@
    1716384454
    Лудомания у Генича продолжает прогрессировать
    Ответить
    Garrincha58
    1716387572
    да наср...ть с кем ты там и на что поспорил
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    FCSpartakM
    1716389440
    Я хз, что нужно сделать, что , чтобы хотя бы не проиграть нынешнему Краснодару, который с любой командой сейчас еле-еле играет из-за своей поганой обороны.
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