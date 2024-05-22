Макрон обсудил с президентом «Реала» выступление Мбаппе на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможность выступления Килиана Мбаппе на Олимпийских играх-2024.

Встреча прошла в Париже на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию с момента основания ФИФА. В ней также приняли участие тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерации французского футбола Филипп Диалло.

После группового общения Макрон и Перес пять минут обсуждали вопрос наедине. По информации L’Équipe, президенту Франции не удалось переубедить главу «Реала». Однако стороны, знакомые с ситуацией, считают, что ситуация может измениться.