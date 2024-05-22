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    • Макрон обсудил с президентом «Реала» выступление Мбаппе на Олимпиаде

    Макрон обсудил с президентом «Реала» выступление Мбаппе на Олимпиаде

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможность выступления Килиана Мбаппе на Олимпийских играх-2024.

    Встреча прошла в Париже на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию с момента основания ФИФА. В ней также приняли участие тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерации французского футбола Филипп Диалло.

    После группового общения Макрон и Перес пять минут обсуждали вопрос наедине. По информации L’Équipe, президенту Франции не удалось переубедить главу «Реала». Однако стороны, знакомые с ситуацией, считают, что ситуация может измениться.

    • Мбаппе ранее объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.
    • Ожидается, что он перейдет в «Реал», но мадридский клуб не намерен отпускать своих футболистов на Олимпиаду.

    Источник: L'Equipe

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