Экс-судья Егоров сказал, каких арбитров нужно назначить на решающие матчи 30-го тура

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на матчи 30-го тура Мир РПЛ, в которых будет решаться судьба чемпионского титула.
– Считаю, что на «Краснодар» – «Динамо», конечно, Владислава Безбородова. А на «Зенит» – «Ростов» – Карасева.
– Почему именно Безбородов?
– Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.
– Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты «Зенита».
– То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.
– То же самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».
– В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?
– Нет.
– Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет.
Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.
– Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок?
– Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России.
- Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.
- В РПЛ лидирует «Динамо» с 56 очками, у «Зенита» – 54 очка, у «Краснодара» – 53.