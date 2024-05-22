Экс-судья Егоров сказал, каких арбитров нужно назначить на решающие матчи 30-го тура

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на матчи 30-го тура Мир РПЛ, в которых будет решаться судьба чемпионского титула.

– Считаю, что на «Краснодар» – «Динамо», конечно, Владислава Безбородова. А на «Зенит» – «Ростов» – Карасева.

– Почему именно Безбородов?

– Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.

– Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты «Зенита».

– То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.

– То же самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».

– В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?

– Нет.

– Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет.

Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.

– Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок?

– Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России.