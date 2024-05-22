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    • Экс-судья Егоров сказал, каких арбитров нужно назначить на решающие матчи 30-го тура

    Экс-судья Егоров сказал, каких арбитров нужно назначить на решающие матчи 30-го тура

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, кого нужно назначить на матчи 30-го тура Мир РПЛ, в которых будет решаться судьба чемпионского титула.

    – Считаю, что на «Краснодар» – «Динамо», конечно, Владислава Безбородова. А на «Зенит»«Ростов» – Карасева.

    – Почему именно Безбородов?

    – Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов – лучший судья России.

    – Но он же все-таки питерский судья, а «Динамо» и «Краснодар» – конкуренты «Зенита».

    – То, что он питерец, в таких матчах укладывают на последнюю полку. Считаю, что лучше него не справится никто.

    – То же самое с Карасевым? Хотя он москвич, а «Динамо» – конкурент «Зенита».

    – В этом сезоне мы увидели, как Милорад Мажич допустил, что первый раз за всю историю Безбородов судил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Мы что-то увидели?

    – Нет.

    – Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет.

    Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше.

    – Надеетесь ли вы, что все-таки 30-й тур РПЛ пройдет без судейских ошибок?

    – Очень бы хотелось, потому что сегодня настолько видна работа новой судейской организации, настолько ребята выходят мобилизованные и мотивированные, что лично мне реально хочется похлопать в ладоши. Я давно не помню, чтобы было судейство такого уровня в России.

    • Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.
    • В РПЛ лидирует «Динамо» с 56 очками, у «Зенита» – 54 очка, у «Краснодара» – 53.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    val69
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    Без косяков и скандалов не обойдётся... Импотентам нужен дубль... Иначе, грозит кастрация от медведа...
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