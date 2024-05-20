В Испании предсказали состав «Реала» на финал Лиги чемпионов

Marca выпустила материал о вероятном составе «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Боруссии Д».

Журналисты издания считают, что неубедительная игра Андрея Лунина и Эдера Милитао в воскресной встрече с «Вильярреалом» (4:4) лишила их шансов на выход в старте.

Также подтвердилось, что финал из-за травмы пропустит Орельен Чуамени. Его заменит Эдуардо Камавинга.

Ожидается, что с первых минут в составе «Реала» выйдут Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Начо, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.