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    • Рахимов рассказал о желании сделать следующий шаг с «Рубином»

    Рахимов рассказал о желании сделать следующий шаг с «Рубином»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

    – Очень много слухов. Вы можете четко сказать, договорились о продлении контракта? Что с вашим будущим?

    – Думаю, в ближайшие дни узнаете. Вопросы нужно задавать тем, от кого слухи идут. В футболе всегда так. Проблема только в том, что много вопросов от игроков, и ты понимаешь, что внутренне равновесие теряется, и ты должен с каждым разговаривать, что все нормально, нужно смотреть в завтрашний день. Это отнимает много сил, но я привык к этому.

    Есть пока действующий контракт, мы двигаемся в том направлении. Мы хотим делать следующий шаг, мы не хотим быть в середине. Мы сделали вложения, которые на сегодня себя оправдывают. Следующим шагом могут быть игроки другого качества, для усложнения тренировочного процесса, для внутренней конкуренции. Если этого не будет, любому тренеру будет сложно.

    • «Рубин» занимает 8-е место в РПЛ с 41 очком после 29 матчей.
    • Рахимов возглавляет команду с 12 апреля 2023 года.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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