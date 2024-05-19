В воскресенье, 19 мая, в 34-м туре французской Лиги 1 сыграют «Метц» и «ПСЖ». Матч пройдет в Меце, начало – в 22:00 (мск).

«Метц»

Команда Ласло Белени набрала 29 очков и занимает 16-е место в Лиге 1 (зона переходных матчей). «Мец» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений, разница мячей – 35:56.

«Мец» опережает «Лорьян», идущий в зоне прямого вылета, на 3 очка.

«ПСЖ»

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции и имеет в активе 73 очка. Подопечные Луиса Энрике добыли 21 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 79:33.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Метц» – «ПСЖ»

В случае непроигрыша «Метц» избежит прямого вылета, в случае поражения придется следить за конкурентами и считать разницу мячей. Но «ПСЖ» наверняка не хочет заканчивать сезон «баранкой». Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.52.