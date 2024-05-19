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    «Метц» – «ПСЖ»: прогноз на матч 34 тура Лиги 1, 19 мая

    В воскресенье, 19 мая, в 34-м туре французской Лиги 1 сыграют «Метц» и «ПСЖ». Матч пройдет в Меце, начало – в 22:00 (мск).

    «Метц»

    Команда Ласло Белени набрала 29 очков и занимает 16-е место в Лиге 1 (зона переходных матчей). «Мец» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений, разница мячей – 35:56.

    «Мец» опережает «Лорьян», идущий в зоне прямого вылета, на 3 очка.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции и имеет в активе 73 очка. Подопечные Луиса Энрике добыли 21 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 79:33.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 20.12.23 «ПСЖ» – «Метц» – 3:1;
    • 21.05.22 «ПСЖ» – «Метц» – 5:0;
    • 22.09.21 «Метц» – «ПСЖ» – 1:2;
    • 24.04.21 «Метц» – «ПСЖ» – 1:3;
    • 16.09.20 «ПСЖ» – «Метц» – 1:0.

    Прогноз на матч «Метц» – «ПСЖ»

    В случае непроигрыша «Метц» избежит прямого вылета, в случае поражения придется следить за конкурентами и считать разницу мячей. Но «ПСЖ» наверняка не хочет заканчивать сезон «баранкой». Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.52.

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    Источник: «Бомбардир»

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