В 38 туре АПЛ «Челси» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра пройдет в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 60 очков. Команда выиграла 17 матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Челси» забил 75 голов и пропустил 62 мяча.

В предыдущем матче команда обыграла «Брайтон» со счетом 2:1.

«Борнмут»

Коллектив занимает 11 место в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела 15 поражений. «Борнмут» забил 53 гола и пропустил 65 мячей.

В предыдущем матче команда уступила «Брентфорду» (1:2).

Прогноз на матч «Челси» – «Борнмут»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Челси», еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящем матче поставим на «Челси» – 1.48.