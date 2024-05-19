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    • «Челси» – «Борнмут»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    «Челси» – «Борнмут»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    В 38 туре АПЛ «Челси» на своем поле сыграет с «Борнмутом». Игра пройдет в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Челси»

    Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 60 очков. Команда выиграла 17 матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Челси» забил 75 голов и пропустил 62 мяча.

    В предыдущем матче команда обыграла «Брайтон» со счетом 2:1.

    «Борнмут»

    Коллектив занимает 11 место в турнирной таблице. Команда выиграла 13 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела 15 поражений. «Борнмут» забил 53 гола и пропустил 65 мячей.

    В предыдущем матче команда уступила «Брентфорду» (1:2).

    Прогноз на матч «Челси» – «Борнмут»

    В трех последних очных встречах дважды выиграл «Челси», еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящем матче поставим на «Челси» – 1.48.

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    Источник: «Бомбардир»

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