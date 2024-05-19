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    • «Арсенал» – «Эвертон»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    «Арсенал» – «Эвертон»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    В 38 туре АПЛ «Арсенал» в Лондоне примет «Эвертон». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице, имеют в своем активе 86 очков. Команда Микеля Артеты выиграла 27 матчей, по пять раз сыграла вничью и потерпела поражение. «Арсенал» забил 89 голов и пропустил 28 мячей.

    В предыдущем матче лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

    «Эвертон»

    Команда занимает 15 место в турнирной таблице с 40 очками. «Эвертон» выиграл 13 встреч, в девяти поединках сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Команда забила 39 голов и пропустила 49 мячей.

    В предыдущем матче «Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

    «Арсенал» выиграл две из трех последних очных встреч команд. В предстоящем матче поставим на победу «Арсенала» (1.15) – лондонцы все еще претендуют на победу в АПЛ и наверняка сделают все, чтобы набрать три очка в игре с мерсисайдцами.

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    Источник: «Бомбардир»

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