В 29 туре российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Поединок состоится в воскресенье, 19 мая, в 16:30 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина выиграла 11 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Ростов» забил 40 голов и пропустил 43 мяча. Команда имеет в своем активе 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

«Ростов» в предыдущем матче уступил «Рубину» со счетом 1:3.

Калининградцы идут на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Игнашевича забили семь голов, в пяти встречах сыграли вничью и потерпели 16 поражений. «Балтика» забила 31 гол и пропустила 37 мячей. Команда имеет в своем активе 26 очков.

В предыдущем матче команда обыграла «Спартак» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Ростов» – «Балтика»

В трех последних очных встречах команды по разу обыграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Ростова» или ничью (1.40).