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    • «Ростов» – «Балтика»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    «Ростов» – «Балтика»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    В 29 туре российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Поединок состоится в воскресенье, 19 мая, в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина выиграла 11 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Ростов» забил 40 голов и пропустил 43 мяча. Команда имеет в своем активе 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

    «Ростов» в предыдущем матче уступил «Рубину» со счетом 1:3.

    «Балтика»

    Калининградцы идут на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Игнашевича забили семь голов, в пяти встречах сыграли вничью и потерпели 16 поражений. «Балтика» забила 31 гол и пропустила 37 мячей. Команда имеет в своем активе 26 очков.

    В предыдущем матче команда обыграла «Спартак» со счетом 3:1.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Балтика»

    В трех последних очных встречах команды по разу обыграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Ростова» или ничью (1.40).

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    Источник: «Бомбардир»

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