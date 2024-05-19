В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Осасуна». Игра состоится в Мадриде, начало – в 20:00 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне набрала 73 очка и гарантировала себе место в ЛЧ, занимая 4-е место. Хозяева предстоящего матча добыли 23 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 67:39.

Отставание от 3-го места составляет 2 очка.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 41 очко и находится на 13-м месте. Подопечные Ягобы Аррасате добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 40:54.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетико» – «Осасуна»

У «Атлетико» есть небольшой стимул – обойти «Жирону» и завоевать 3-е место. «Осасуна» лишена даже такой мотивации. Наш прогноз – ТМ (3,5) с коэффициентом 1.50.