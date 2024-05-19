В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Севилья». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 20:00 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде набрала 62 очка и занимает 5-е место в Примере. «Атлетик» добыл 17 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 58:37.
«Севилья»
«Севилья» набрала 41 очко и находится на 12-м месте в таблице. Подопечные Кике Санчеса Флореса добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 47:50.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» – 0:2;
- 27.04.23 «Атлетик» – «Севилья» – 0:1;
- 08.10.22 «Севилья» – «Атлетик» – 1:1;
- 22.05.22 «Севилья» – «Атлетик» – 1:0;
- 11.12.21 «Атлетик» – «Севилья» – 0:1.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Севилья»
«Севилья» лишена мотивации в чемпионате, «Атлетик» также досрочно гарантировал себе место в ЛЕ. Команды могут играть в свое удовольствие. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.85.