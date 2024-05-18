В субботу, 18 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Лечче» и «Аталанта». Игра состоится в Лечче, начало – в 19:00 (мск).

«Лечче»

Команда Луки Готти набрала 37 очков и занимает 13-е место в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 8 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 32:52.

«Аталанта» набрала 63 очка и располагается на 5-м месте в таблице. Подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли 19 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 65:39.

Отрыв от «Ромы» в борьбе за Лигу чемпионов – 3 очка при игре в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Лечче» – «Аталанта»

Победа гарантирует «Аталанте» место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Вряд ли немотивированный «Лечче» окажет серьезное сопротивление. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.05.