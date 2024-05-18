В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Матч пройдет в Зинсхайме, начало – в 16:30 (мск).
«Хоффенхайм»
Команда Пеллегрино Матараццо набрала 43 очка и находится на 7-м месте. «Хоффенхайм» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей – 62:64.
«Хоффенхайм» опережает «Фрайбург» в борьбе за место в Лиге конференций на 1 очко.
«Бавария»
«Бавария» набрала 72 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Томаса Тухеля добыли 23 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 92:41.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 3:0;
- 15.04.23 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 1:1;
- 22.10.22 «Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:2;
- 12.03.22 «Хоффенхайм» – «Бавария» – 1:1;
- 23.10.21 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 4:0.
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»
«Хоффенхайму» нужна победа, чтобы не упустить место в ЛК, «Баварии» – для сохранения 2-й строчки. Наш прогноз – ТМ (4,5) с коэффициентом 1.58.