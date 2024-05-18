В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Матч пройдет в Зинсхайме, начало – в 16:30 (мск).

«Хоффенхайм»

Команда Пеллегрино Матараццо набрала 43 очка и находится на 7-м месте. «Хоффенхайм» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей – 62:64.

«Хоффенхайм» опережает «Фрайбург» в борьбе за место в Лиге конференций на 1 очко.

«Бавария» набрала 72 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Томаса Тухеля добыли 23 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 92:41.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»

«Хоффенхайму» нужна победа, чтобы не упустить место в ЛК, «Баварии» – для сохранения 2-й строчки. Наш прогноз – ТМ (4,5) с коэффициентом 1.58.