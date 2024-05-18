В субботу, 18 мая, московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Поединок пройдет в 29 туре российской Премьер-лиги и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Динамо»

Москвичи лидируют в турнирной таблице, имеют в своем активе 53 очка. «Динамо» выиграло 15 матчей, в восьми встречах сыграло вничью и проиграло пять поражений. Подопечные Марцела Лички забили 49 голов и пропустили 37 мячей.

В предыдущем матче «Динамо» в гостях обыграло «Балтику» со счетом 3:2.

Самарцы идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков, выиграла 11 матчей, сыграла вничью семь поединков и уступила в 10 встречах. «Крылья Советов» забили 44 голов и пропустили 39 мячей.

В предыдущем матче «Крылья Советов» уступили грозненскому «Ахмату» (0:2).

Прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов»

В трех последних очных матчах были зафиксированы две ничьи и победа «Динамо». В предстоящей встрече московское «Динамо» наверняка выиграют поединок. Поставим на хозяев за 1.45.