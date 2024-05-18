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    • «Динамо» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    «Динамо» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    В субботу, 18 мая, московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Поединок пройдет в 29 туре российской Премьер-лиги и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Динамо»

    Москвичи лидируют в турнирной таблице, имеют в своем активе 53 очка. «Динамо» выиграло 15 матчей, в восьми встречах сыграло вничью и проиграло пять поражений. Подопечные Марцела Лички забили 49 голов и пропустили 37 мячей.

    В предыдущем матче «Динамо» в гостях обыграло «Балтику» со счетом 3:2.

    «Крылья Советов»

    Самарцы идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков, выиграла 11 матчей, сыграла вничью семь поединков и уступила в 10 встречах. «Крылья Советов» забили 44 голов и пропустили 39 мячей.

    В предыдущем матче «Крылья Советов» уступили грозненскому «Ахмату» (0:2).

    Прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов»

    В трех последних очных матчах были зафиксированы две ничьи и победа «Динамо». В предстоящей встрече московское «Динамо» наверняка выиграют поединок. Поставим на хозяев за 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Bryansk032
    1716015678
    Динамо проиграло 5 поражений))))Сильно сформулировано
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