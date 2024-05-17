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    Тухель подтвердил уход из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что не достиг соглашения с руководством мюнхенского клуба и покинет команду по окончании сезона.

    «Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения.

    Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе», – сказал Тухель.

    • 21 февраля «Бавария» объявила об уходе Тухеля с поста главного тренера по завершении сезона.
    • После нового этапа переговоров и неудач в поиске нового тренера у руководства клуба появилось желание продолжить сотрудничество со специалистом, но в итоге договоренность так и не была достигнута.
    • «Бавария» в этом сезоне не выиграла трофеев.
    • У команды остался один матч перед уходом в отпуск – в гостях против «Хоффенхайма» в 34-м туре Бундеслиги.
    • Перед последним туром «Бавария» идет второй в чемпионате Германии, опережая «Штутгарт» на 2 очка.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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