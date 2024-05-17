Тухель подтвердил уход из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что не достиг соглашения с руководством мюнхенского клуба и покинет команду по окончании сезона.

«Это моя последняя пресс-конференция на базе клуба. Переговоры с клубом были, но мы не достигли соглашения.

Поэтому изначальное решение, опубликованное в феврале, остается в силе», – сказал Тухель.