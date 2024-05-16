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    Рахимов ответил на вопрос о продолжении работы в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что на данный момент у него нет соглашения с клубом на следующий сезон.

    «Ничего пока еще не подписано. Но мы готовимся, мы постоянно общаемся с президентом клуба, контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре», – сказал Рахимов.

    • 59-летний специалист возглавляет «Рубин» с апреля прошлого года.
    • Контракт Рахимова рассчитан до конца нынешнего сезона.
    • «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 41 очком после 28 туров.
    • Казанцы сыграют в 29-м туре в гостях со «Спартаком» 19 мая. Матч начнется в 14:15 мск.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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