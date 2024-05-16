Рахимов ответил на вопрос о продолжении работы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что на данный момент у него нет соглашения с клубом на следующий сезон.

«Ничего пока еще не подписано. Но мы готовимся, мы постоянно общаемся с президентом клуба, контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре», – сказал Рахимов.