Рахимов ответил на вопрос о продолжении работы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что на данный момент у него нет соглашения с клубом на следующий сезон.
«Ничего пока еще не подписано. Но мы готовимся, мы постоянно общаемся с президентом клуба, контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре», – сказал Рахимов.
- 59-летний специалист возглавляет «Рубин» с апреля прошлого года.
- Контракт Рахимова рассчитан до конца нынешнего сезона.
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 41 очком после 28 туров.
- Казанцы сыграют в 29-м туре в гостях со «Спартаком» 19 мая. Матч начнется в 14:15 мск.