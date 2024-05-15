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    Вендел объяснил, почему ему хорошо в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Вендел заверил, что его все устраивает в России.

    – Но если смотреть в будущее, у тебя есть цель? Может, Европа или ты будешь готов поехать в Бразилию и продолжать там?

    – Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в «Зените», и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И я не думаю о том, чтобы уехать отсюда.

    – Как ты относишься к опыту Малкома, который поехал в Саудовскую Аравию и точно обеспечит себя до конца жизни? Ты рассмотрел бы подобный вариант или желание играть именно в европейских клубах?

    – Не знаю. Разве кто-нибудь знает? Если это будет хорошо для клуба, хорошо для меня, и стороны договорятся… но повторюсь – мне здесь хорошо, в моей жизни всe стабильно и спокойно. И мне очень по душе Петербург.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Последний раз клуб его делал в 2020 году.
    • Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715782908
    Говорит не плохо. Заиграл бы на максимуме, а не на 20% ободах. Гыгыгы
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    raritet
    1715784384
    Конечно приятно нихрена не напрягаясь грести лопатой. В любом другом клубе при таком отношении к работе огреб бы полной , а тут еще этого кота кормять и гладят по шерстке. Удивительно, но раздрай в команде благодаря этим двум бразилам ; Клаве и Венделу, а он ведет себя так как будто все прекрасно.
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    ...уефан
    1715784388
    ...в наших фавелах достаток и комфорт)...
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    Красногвардейчик
    1715785601
    Скинь тебе сумму в контракте, и любовь кончился
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715788146
    Кому на Руси жить хорошо. Стихотворение Некрасова
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    Ловкий Бубен
    1715790664
    "Красные в городе , господа !" .... Неуловимые мстители : начались завывания пролетариата о социальном неравенстве
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    Спартач80
    1715793151
    Ахахахахахха =))))))))))))))))) Конечно ему тут отлично, ведь можно этих лошков на х.е.р посылать и безнаказанно кутить в Бразилии=)))))))))))))
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