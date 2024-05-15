Администрация патриарха Кирилла одобрила крестный ход вокруг «ВТБ Арены»: «Освятить наш динамовский дом»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин продолжает заниматься организацией крестного хода вокруг «ВТБ Арены».

По мнению Шпрыгина, такое мероприятие необходимо, чтобы снять с «Динамо» проклятие вдовы Александра Севидова.

«Крестный ход практически подготовлен, согласован с Московской Патриархией. Время, место. Возможно, сама идея уже отразилась на результатах «Динамо». Руководству клуба и «ВТБ Арены» это тоже понравилось.

Патриархия тоже не против. Только им надо осмотреть «ВТБ Арену». Ход обязательно пройдет. Это нужно для освящения нашего общего дома.

Конкретнее про Крестный ход поговорим 25 мая после матча 30-го тура против «Краснодара», – сказал Шпрыгин.