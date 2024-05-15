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    • Администрация патриарха Кирилла одобрила крестный ход вокруг «ВТБ Арены»: «Освятить наш динамовский дом»

    Администрация патриарха Кирилла одобрила крестный ход вокруг «ВТБ Арены»: «Освятить наш динамовский дом»

    Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин продолжает заниматься организацией крестного хода вокруг «ВТБ Арены».

    • По мнению Шпрыгина, такое мероприятие необходимо, чтобы снять с «Динамо» проклятие вдовы Александра Севидова.

    «Крестный ход практически подготовлен, согласован с Московской Патриархией. Время, место. Возможно, сама идея уже отразилась на результатах «Динамо». Руководству клуба и «ВТБ Арены» это тоже понравилось.

    Патриархия тоже не против. Только им надо осмотреть «ВТБ Арену». Ход обязательно пройдет. Это нужно для освящения нашего общего дома.

    Конкретнее про Крестный ход поговорим 25 мая после матча 30-го тура против «Краснодара», – сказал Шпрыгин.

    • «Динамо» не брало чемпионат с 1976 года.
    • Команде до титула осталось 4 очка.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1715781026
    вас тарасофские покусали, что ли? только они на такой дебилизм способны. даже бенфика до такого не додумалась, хотя у них есть конкретное "проклятие гуттманна", и оно действует. кто не в курсе - гуглите.
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    ...уефан
    1715781063
    ...это - п*здец!...
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