В «Динамо» отреагировали на инициативу провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против провести крестный ход вокруг домашнего стадиона клуба.

Ранее такую инициативу предложил известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин.

«Я только поддержу инициативу. Если Шпрыгин организует и сделает все, что считает нужным, чтобы снять проклятье. Если оно есть, конечно», – сказал Гафин.