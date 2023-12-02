В «Динамо» отреагировали на инициативу провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены»

чё вообще в москве происходит?
одни с крестами бегают вокруг сдсв-арены
вторые с радужными флагами вокруг открывашки
а можно их собрать в одном месте и посмотреть, кто кого?
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против провести крестный ход вокруг домашнего стадиона клуба.
- Ранее такую инициативу предложил известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин.
«Я только поддержу инициативу. Если Шпрыгин организует и сделает все, что считает нужным, чтобы снять проклятье. Если оно есть, конечно», – сказал Гафин.
- «Динамо» не выигрывает чемпионат с 1976 года.
- Сейчас команда идет в РПЛ 3-й.