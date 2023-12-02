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    • В «Динамо» отреагировали на инициативу провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены»

    В «Динамо» отреагировали на инициативу провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против провести крестный ход вокруг домашнего стадиона клуба.

    • Ранее такую инициативу предложил известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин.

    «Я только поддержу инициативу. Если Шпрыгин организует и сделает все, что считает нужным, чтобы снять проклятье. Если оно есть, конечно», – сказал Гафин.

    • «Динамо» не выигрывает чемпионат с 1976 года.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 3-й.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6871

      fakeid 1 час назад

      чё вообще в москве происходит?
      одни с крестами бегают вокруг сдсв-арены
      вторые с радужными флагами вокруг открывашки
      а можно их собрать в одном месте и посмотреть, кто кого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20766

      NewLife 2 часа назад

      Мракобесы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6689

      Эном айс 2 часа назад

      Муллу на минарет забыли посадить , креативные вы наши ..
      И пять раз в день про Динамо голосить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид > Эном айс 2 часа назад

      В воскресенье герой публикаций на бомбе сменится , про "дно" ещё не скоро вспомнят .
      А вот кто будет "героем" - зюба или Сергеев .....

      1
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