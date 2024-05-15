Вендел назвал крупнейший штраф в карьере

Полузащитник «Зенита» Вендел сообщил, что самый большой штраф в карьере получил в России.

– Штраф, который ты заплатил за пропуск сборов, был самым большим в твоей жизни?

– Думаю, да. Точно. Но больше это не повторится никогда.

– Ты пропустил почти все сборы, но уж очень классно начал: дубль «Спартаку», результативные действия в других матчах. В чeм секрет?

– Соскучился по России, по моим одноклубникам! В чeм секрет? Да нет какого-то особенного секрета, главное – сосредоточиться на работе, мыслить позитивно. В Бразилии я активно тренировался, держал себя в форме, следил за весом. Вернулся и продолжил получать удовольствие от футбола в «Зените». С божьей помощью сделал дубль в матче со «Спартаком», хорошо вошeл в сезон.

И сейчас требования к себе ещe выше. Надо работать на пределе возможностей, потому что каждый из оставшихся матчей сродни финалу. И для победы в них требуется максимальная концентрация.