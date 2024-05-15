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    Вендел назвал крупнейший штраф в карьере

    Полузащитник «Зенита» Вендел сообщил, что самый большой штраф в карьере получил в России.

    – Штраф, который ты заплатил за пропуск сборов, был самым большим в твоей жизни?

    – Думаю, да. Точно. Но больше это не повторится никогда.

    – Ты пропустил почти все сборы, но уж очень классно начал: дубль «Спартаку», результативные действия в других матчах. В чeм секрет?

    – Соскучился по России, по моим одноклубникам! В чeм секрет? Да нет какого-то особенного секрета, главное – сосредоточиться на работе, мыслить позитивно. В Бразилии я активно тренировался, держал себя в форме, следил за весом. Вернулся и продолжил получать удовольствие от футбола в «Зените». С божьей помощью сделал дубль в матче со «Спартаком», хорошо вошeл в сезон.

    И сейчас требования к себе ещe выше. Надо работать на пределе возможностей, потому что каждый из оставшихся матчей сродни финалу. И для победы в них требуется максимальная концентрация.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Последний раз клуб его делал в 2020 году.
    • Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1715781247
    Это он интервью даёт зенит тв?) что-то очень сладко или под дулом, так сказать, пистолета?)
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