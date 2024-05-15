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    • Вендел ответил на обвинения игроков «Зенита» в потере мотивации

    Вендел ответил на обвинения игроков «Зенита» в потере мотивации

    Полузащитник «Зенита» Вендел не согласен, что его партнеры утратили мотивацию.

    – Одна из претензий, которая есть у экспертов и болельщиков, – снизившаяся мотивация лидеров команды. Насколько она справедлива?

    – Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна – каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России. От чемпионских эмоций невозможно устать, наоборот, их хочется повторять как можно чаще. И я надеюсь, что в конце мая, даст бог, мы все ещe раз испытаем их.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Последний раз клуб его делал в 2020 году.
    • Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
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    Миллеру надо было до матча с конями зарплаты повышать
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