Вендел ответил на обвинения игроков «Зенита» в потере мотивации

Полузащитник «Зенита» Вендел не согласен, что его партнеры утратили мотивацию.

– Одна из претензий, которая есть у экспертов и болельщиков, – снизившаяся мотивация лидеров команды. Насколько она справедлива?

– Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна – каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России. От чемпионских эмоций невозможно устать, наоборот, их хочется повторять как можно чаще. И я надеюсь, что в конце мая, даст бог, мы все ещe раз испытаем их.