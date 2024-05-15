В «Динамо» обозначили позицию по ситуации с Безруковым, пошутившим про «денежки»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал историю с шуткой игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

– Как относитесь к ситуации с футболистом Безруковым?

– Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы – и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи?

– Есть мнение, что на определенные темы нельзя шутить?

– Да, они есть. Но футбол, который мы стараемся развивать медийно, в силу определенных обстоятельств уступил по этому критерию клубам из медиафутбола, которые не инвестируют в инфраструктуру и в игроков, а просто занимаются производством контента, – наверное, это случилось в том числе в связи с упущениями, со сложившейся в футболе практикой, где-то, возможно, устаревшей.

Сейчас мы стараемся, наоборот, развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность – чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций.

– Вы планируете через общее собрание РПЛ предложить реформировать дисциплинарный регламент?

– Эта тема обсуждается. Надо определиться – мы за медийность или против? И где границы допустимого? Регуляторы должны до нас доводить позицию четче.