Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - ЦСКА Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • В «Динамо» обозначили позицию по ситуации с Безруковым, пошутившим про «денежки»

    В «Динамо» обозначили позицию по ситуации с Безруковым, пошутившим про «денежки»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал историю с шуткой игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

    – Как относитесь к ситуации с футболистом Безруковым?

    Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы – и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи?

    – Есть мнение, что на определенные темы нельзя шутить?

    – Да, они есть. Но футбол, который мы стараемся развивать медийно, в силу определенных обстоятельств уступил по этому критерию клубам из медиафутбола, которые не инвестируют в инфраструктуру и в игроков, а просто занимаются производством контента, – наверное, это случилось в том числе в связи с упущениями, со сложившейся в футболе практикой, где-то, возможно, устаревшей.

    Сейчас мы стараемся, наоборот, развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность – чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций.

    – Вы планируете через общее собрание РПЛ предложить реформировать дисциплинарный регламент?

    – Эта тема обсуждается. Надо определиться – мы за медийность или против? И где границы допустимого? Регуляторы должны до нас доводить позицию четче.

    • Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».
    • Комитет РФС по этике 21 мая рассмотрит дело полузащитника «Рубина».

    Новости по теме
    Чешский бренд собачьего корма стал партнером «Динамо»
    Фанат «Динамо» подарит «Ростову» тонну самогона в случае непроигрыша команды «Зениту» 7
    Администрация патриарха Кирилла одобрила крестный ход вокруг «ВТБ Арены»: «Освятить наш динамовский дом» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+