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    «Ницца» – «ПСЖ»: прогноз на матч 32 тура Лиги 1, 15 мая

    В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и «ПСЖ». Игра состоится в Ницце, начало – в 22:00 (мск).

    «Ницца»

    Команда Франческо Фариоли набрала 54 очка и занимает 5-е место в Лиге 1. «Ницца» добыла 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 37:25.

    Отставание команды от зоны Лиги чемпионов – 4 очка при игре в запасе.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ», досрочно ставший чемпионом Франции, имеет в активе 70 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 77:32.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 15.09.23 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;
    • 08.04.23 «Ницца» – «ПСЖ» – 0:2;
    • 01.10.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:1;
    • 05.03.22 «Ницца» – «ПСЖ» – 1:0;
    • 01.12.21 «ПСЖ» – «Ницца» – 0:0.

    Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»

    Чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, «Ницца» обязана побеждать парижан. Полагаем, что шансы у хозяев есть, наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.

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    Источник: «Бомбардир»

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