В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и «ПСЖ». Игра состоится в Ницце, начало – в 22:00 (мск).

«Ницца»

Команда Франческо Фариоли набрала 54 очка и занимает 5-е место в Лиге 1. «Ницца» добыла 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 37:25.

Отставание команды от зоны Лиги чемпионов – 4 очка при игре в запасе.

«ПСЖ»

«ПСЖ», досрочно ставший чемпионом Франции, имеет в активе 70 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 77:32.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»

Чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, «Ницца» обязана побеждать парижан. Полагаем, что шансы у хозяев есть, наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.