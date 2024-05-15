В среду, 15 мая, в перенесенном матче 32-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и «ПСЖ». Игра состоится в Ницце, начало – в 22:00 (мск).
«Ницца»
Команда Франческо Фариоли набрала 54 очка и занимает 5-е место в Лиге 1. «Ницца» добыла 15 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 37:25.
Отставание команды от зоны Лиги чемпионов – 4 очка при игре в запасе.
«ПСЖ»
«ПСЖ», досрочно ставший чемпионом Франции, имеет в активе 70 очков. Подопечные Луиса Энрике добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 77:32.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 15.09.23 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:3;
- 08.04.23 «Ницца» – «ПСЖ» – 0:2;
- 01.10.22 «ПСЖ» – «Ницца» – 2:1;
- 05.03.22 «Ницца» – «ПСЖ» – 1:0;
- 01.12.21 «ПСЖ» – «Ницца» – 0:0.
Прогноз на матч «Ницца» – «ПСЖ»
Чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, «Ницца» обязана побеждать парижан. Полагаем, что шансы у хозяев есть, наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.