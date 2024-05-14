Экс-президент РФС – о Тюкавине: «Зачем «Динамо» его продавать?»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из «Динамо».

Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. Будь это хоть «Атлетико», хоть «Барселона».

На данный момент Тюкавин – главная звезда «Динамо», один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же, воспитанник. Зачем бело-голубым его продавать?» – сказал Колосков.