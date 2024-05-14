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    • Экс-президент РФС – о Тюкавине: «Зачем «Динамо» его продавать?»

    Экс-президент РФС – о Тюкавине: «Зачем «Динамо» его продавать?»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

    «Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из «Динамо».

    Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. Будь это хоть «Атлетико», хоть «Барселона».

    На данный момент Тюкавин – главная звезда «Динамо», один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же, воспитанник. Зачем бело-голубым его продавать?» – сказал Колосков.

    • Рыночная стоимость нападающего – 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
    • Также на него претендует «Бенфика».
    • «Динамо» борется за чемпионство в РПЛ, лидируя в таблице за два тура до финиша.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.05.2024 22:31
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