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    В «Севилье» оценили тренерскую стажировку Кержакова

    Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес подвел итоги стажировки Александра Кержакова.

    «Мы довольны стажировкой Кержакова в нашем клубе. Александр хорошо себя показал и провел отличные дни в городе и команде.

    Пригласим ли мы его снова? Кержаков – бывший игрок «Севильи», он может посещать город и команду снова и снова, когда пожелает», – сказал Рамирес.

    • Российского тренера в ноябре уволили из «Спартака» (Суботица).
    • Он возглавлял команду менее полугода.
    • За «Севилью» Кержаков выступал с 2007-го по 2008-й год.

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    Источник: Sport24

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