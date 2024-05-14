В «Севилье» оценили тренерскую стажировку Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес подвел итоги стажировки Александра Кержакова.

«Мы довольны стажировкой Кержакова в нашем клубе. Александр хорошо себя показал и провел отличные дни в городе и команде.

Пригласим ли мы его снова? Кержаков – бывший игрок «Севильи», он может посещать город и команду снова и снова, когда пожелает», – сказал Рамирес.