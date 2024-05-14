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    • Назван главный кандидат на возможную замену тен Хага в «МЮ»

    Назван главный кандидат на возможную замену тен Хага в «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не принял решения по продолжению сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. По данным The Telegraph, одним из основных кандидатов на эту должность, в случае увольнения нидерландца, станет 50-летний датчанин Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд».

    Ранее Франк сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, являющейся миноритарным акционером «МЮ».

    Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в том числе трансферными, должны заниматься директора Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.

    «МЮ» ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе, а не краткосрочную замену из числа признанных специалистов.

    Также ранее сообщалось об интересе клуба к Томасу Тухелю, Гарету Саутгейту и Грэму Поттеру.

    • «МЮ» занимает в АПЛ 8-е место с 54 очками после 36 матчей. Команда отстает от «Ньюкасла», занимающего 6-е место, дающее право выступить в Лиге конференций, на 3 очка.
    • Также 25 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». В случае победы клуб квалифицируется в Лигу Европы.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 12:47
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