Назван главный кандидат на возможную замену тен Хага в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не принял решения по продолжению сотрудничества с главным тренером Эриком тен Хагом. По данным The Telegraph, одним из основных кандидатов на эту должность, в случае увольнения нидерландца, станет 50-летний датчанин Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд».

Ранее Франк сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании Ineos, являющейся миноритарным акционером «МЮ».

Отмечается, что манкунианцы хотят, чтобы главный тренер сосредоточился исключительно на работе с командой. Другими вопросами, в том числе трансферными, должны заниматься директора Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.

«МЮ» ищет главного тренера, который помог бы осуществить перестройку в клубе, а не краткосрочную замену из числа признанных специалистов.

Также ранее сообщалось об интересе клуба к Томасу Тухелю, Гарету Саутгейту и Грэму Поттеру.