В 34 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится во вторник, 14 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

Лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 63 очка. Команда выиграла 19 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Тоттенхэм» забил 71 гол и пропустил 59 мячей.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 85 очков, на один балл отстает от лидирующего «Арсенала», однако у подопечных Гвардиолы игра в запасе. «Манчестер Сити» выиграл 26 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 91 гол и пропустила 33 мяча.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече «Манчестер Сити» – фаворит противостояния. Наверняка команда Гвардиолы возьмет три очка. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.38).