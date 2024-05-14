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    • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 34 тура английской Премьер-лиги, 14 мая

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 34 тура английской Премьер-лиги, 14 мая

    В 34 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится во вторник, 14 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 63 очка. Команда выиграла 19 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Тоттенхэм» забил 71 гол и пропустил 59 мячей.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 85 очков, на один балл отстает от лидирующего «Арсенала», однако у подопечных Гвардиолы игра в запасе. «Манчестер Сити» выиграл 26 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 91 гол и пропустила 33 мяча.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече «Манчестер Сити» – фаворит противостояния. Наверняка команда Гвардиолы возьмет три очка. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.38).

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    Источник: «Бомбардир»

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