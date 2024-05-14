Во вторник, 14 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Жирона» и «Вильярреал». Матч пройдет в Жироне, начало – в 23:00 (мск).
«Жирона»
Команда Мичела набрала 75 очков и занимает 2-е место в Примере (до матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»). «Жирона» добыла 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 75:44.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 48 очков и располагается на 8-м месте. Подопечные Марселино добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 59:60.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 27.09.23 «Вильярреал» – «Жирона» – 1:2;
- 20.05.23 «Жирона» – «Вильярреал» – 1:2;
- 22.01.23 «Вильярреал» – «Жирона» – 1:0;
- 14.04.19 «Жирона» – «Вильярреал» – 0:1;
- 31.08.18 «Вильярреал» – «Жирона» – 0:1.
Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»
«Жирона» продолжает борьбу с «Барселоной» за серебряные медали, а «Вильярреал» еще сохраняет шансы на еврокубки. В матче мотивированных команд ожидаем много голов, прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.67.