Во вторник, 14 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Жирона» и «Вильярреал». Матч пройдет в Жироне, начало – в 23:00 (мск).

«Жирона»

Команда Мичела набрала 75 очков и занимает 2-е место в Примере (до матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»). «Жирона» добыла 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 75:44.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 48 очков и располагается на 8-м месте. Подопечные Марселино добыли 13 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 59:60.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»

«Жирона» продолжает борьбу с «Барселоной» за серебряные медали, а «Вильярреал» еще сохраняет шансы на еврокубки. В матче мотивированных команд ожидаем много голов, прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.67.