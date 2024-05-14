Во вторник, 14 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Реал» и «Алавес». Игра состоится в Мадриде, начало – в 22:30 (мск).

«Реал»

Команда Карло Анчелотти набрала 90 очков и досрочно завоевала звание чемпиона Испании. «Реал» добыл 28 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 78:22.

У мадридцев лучшие показатели в Примере по победам, забитым и пропущенным мячам.

«Алавес»

«Алавес» набрал 42 очка и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Луиса Гарсии Пласа добыли 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 34:40.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

21.12.23 «Алавес» – «Реал» – 0:1;

19.02.22 «Реал» – «Алавес» – 3:0;

14.08.21 «Алавес» – «Реал» – 1:4;

23.01.21 «Алавес» – «Реал» – 1:4;

28.11.20 «Реал» – «Алавес» – 1:2.

Прогноз на матч «Реал» – «Алавес»

Турнирного значения для обеих команд эта игра не имеет, однако «Реал» на своем стадионе постарается победить, пусть и с минимальными затратами. Наш прогноз – Ф2 (+2) с коэффициентом 1.77.