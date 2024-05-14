Во вторник, 14 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Реал» и «Алавес». Игра состоится в Мадриде, начало – в 22:30 (мск).
«Реал»
Команда Карло Анчелотти набрала 90 очков и досрочно завоевала звание чемпиона Испании. «Реал» добыл 28 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 78:22.
У мадридцев лучшие показатели в Примере по победам, забитым и пропущенным мячам.
«Алавес»
«Алавес» набрал 42 очка и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Луиса Гарсии Пласа добыли 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 34:40.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 21.12.23 «Алавес» – «Реал» – 0:1;
- 19.02.22 «Реал» – «Алавес» – 3:0;
- 14.08.21 «Алавес» – «Реал» – 1:4;
- 23.01.21 «Алавес» – «Реал» – 1:4;
- 28.11.20 «Реал» – «Алавес» – 1:2.
Прогноз на матч «Реал» – «Алавес»
Турнирного значения для обеих команд эта игра не имеет, однако «Реал» на своем стадионе постарается победить, пусть и с минимальными затратами. Наш прогноз – Ф2 (+2) с коэффициентом 1.77.