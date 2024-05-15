Анчелотти оценил нынешний сезон в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 36-го тура Примеры с «Алавесом» (5:0) назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере.

«Без сомнения, это лучшее, что было в моей карьере тренера. Мы на седьмом небе от радости, но самый важный матч еще впереди.

Я намерен отдохнуть, как и игроки. Впереди финал [Лиги чемпионов], на этой неделе нам нужен отдых.

Дальше мы немного увеличим физическую нагрузку, а затем уделим больше внимания тактике», – сказал Анчелотти.