Анчелотти оценил нынешний сезон в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 36-го тура Примеры с «Алавесом» (5:0) назвал нынешний сезон лучшим в своей тренерской карьере.
«Без сомнения, это лучшее, что было в моей карьере тренера. Мы на седьмом небе от радости, но самый важный матч еще впереди.
Я намерен отдохнуть, как и игроки. Впереди финал [Лиги чемпионов], на этой неделе нам нужен отдых.
Дальше мы немного увеличим физическую нагрузку, а затем уделим больше внимания тактике», – сказал Анчелотти.
- «Реал» в этом сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
- Команда осталось провести два матча в Ла Лиге и финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдет 1 июня на «Уэмбли».